O lucro líquido atribuível aos acionistas caiu para 146 milhões de dólares, ou 0,42 dólar por ação, no segundo trimestre encerrado em 2 de agosto, ante 266 milhões de dólares, ou 0,77 dólar por papel, um ano antes.

A receita caiu para 8,89 bilhões de dólares, ante 9,3 bilhões de dólares.

As vendas em mesmas lojas caíram 2,7 por cento, com as vendas em mesmas lojas nos EUA recuando 2 por cento.

(Por Sruthi Ramakrishnan)