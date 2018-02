Receitas do Facebook sobem 59% no 3º trimestre

As ações do Facebook, que estão em alta de cerca de 47 por cento este ano, operavam estáveis ao preço de 80,77 dólares no after market nesta terça-feira.

O Facebook disse que as receitas nos três meses encerrados em 30 de setembro totalizaram 3,2 bilhões de dólares, ante 2,02 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. A média dos analistas ouvidos pela Thomson Reuters I/B/E/S previa receitas de 3,12 bilhões de dólares.

Os anúncios móveis representaram 66 por cento das receitas com publicidade do Facebook, acima dos 49 por cento das receitas com anúncios do mesmo período de 2013.

A maior rede social do mundo disse que o número total de usuários mensais atingiu 1,35 bilhão no terceiro trimestre, com 864 milhões de usuários acessando o serviço todos os dias.

(Por Alexei Oreskovic)