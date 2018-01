Receitas magrinhas do chef Roland Villard Ter de fazer regime e conseguir que um chef francês crie pratos saborosos, bonitos, leves, e de baixas calorias pode parecer um sonho. Mas é essa a proposta de Dieta do Chef - Alta Gastronomia de Baixa Caloria (Editora Senac Rio, R$ 89). O livro mostra que alta gastronomia e baixas calorias não são excludentes. Pelo menos para o chef francês Roland Villard, do restaurante carioca Le Pré Catelan. Os bons resultados dessa dieta foram comprovados - pelo próprio chef. Quando a balança acusou 105 quilos, Villard percebeu que estava na hora de um regime. Mas decidiu que o seu teria ares de haute cuisine. Sem abolir a beleza, o sabor e os aromas que acompanham receitas apetitosas, o chef passou a preparar os pratos de forma mais saudável, reduzindo gorduras e substituindo ingredientes. Em alguns meses estava 30 quilos mais magro. Os novos pratos deram origem a uma ala especial do cardápio do restaurante e, agora, ao livro. Não fosse pela palavra "dieta" no título, ninguém notaria que as receitas são todas de baixas calorias, inclusive as sobremesas tentadoras como a tarte tatin de manga e o suflê de chocolate amargo.