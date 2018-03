Recém-nascida sobrevive a queda de trem na Índia

A história de uma bebê recém-nascida que caiu de um trem em movimento na Índia ganhou as manchetes do país e do mundo nesta quinta-feira. A menina nasceu prematura quando a mãe estava sentada em um vaso sanitário que se abria para os trilhos abaixo. Como a mãe desmaiou, a bebê só foi encontrada duas horas depois de cair nos trilhos. O cunhado da mãe afirmou que os parentes bateram na porta do banheiro e a mulher a abriu, encharcada de sangue. Ela então teria dito que o bebê caíra nos trilhos. Na estação seguinte, a família deu o alerta, e a operação de busca começou. Depois de ser encontrada, a menina, que nasceu com 1,4 kg, foi internada na UTI neonatal de um hospital em Ahmadabad e, segundo os médicos, está em condições estáveis. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.