Reciclagem em São Paulo está ociosa

Apenas 20% dos 157 milhões de equipamentos de informática jogados no lixo no ano passado foram reciclados. Além das substâncias tóxicas, cada tonelada de sucata é composta por até 40% de ferro, 17% de cobre, 7% de alumínio, 300 gramas de ouro e 1 Kg de prata. No Brasil, já existem plantas industriais capazes de processar esse material, mas o volume tratado ainda é pequeno devido ao desconhecimento (ou descaso?) generalizado tanto de fabricantes quanto da sociedade. "Processamos 4 mil monitores de tubo de raios catódicos (CRT) e televisões ao mês, mas temos capacidade para tratar 20 mil", afirma Edgar Garcia, da Ativa Reciclagem. "O setor de reciclagem no País não se fortalece porque as empresas não têm consciência ambiental." Na Ativa, seis pessoas separam o material encaminhado por doação à sede. Placas de circuito impresso, fontes e HDs são negociados com exportadores de lixo eletrônico credenciados pelos órgãos federais de controle ambiental como a Lorene. Já os tubos de imagem e as telas são tratados na planta instalada em Guarulhos (SP). Os tubos de imagem, ricos no tóxico óxido de chumbo e fósforo, são descontaminados por uma técnica conhecida como corte por banda quente usada tanto nos EUA como na Europa. O vidro limpo é moído, da mesma forma como o da tela, e o pó resultante é submetido novamente ao processo de vitrificação. "Quando esse material é descartado de maneira inadequada, o processo de expiação natural leva ao desprendimento das moléculas tóxicas, que contaminam o solo e água", diz Garcia. "Pela moagem e vitrificação, as moléculas ficam retidas, sem risco à natureza ou aos usuários, e o vidro pode voltar à cadeia produtiva". A Lorene compra cerca de cem toneladas ao mês de lixo eletrônico, especialmente de clientes na Rua Santa Ifigênia, no centro de São Paulo. "Pagamos entre R$ 0,05 e R$ 0,20 pelo quilo de placas e circuitos", diz o exportador Vanderlei Meneguete. O que mais interessa, pela quantidade de metais preciosos, são as placas-mãe. Toda a sucata comprada é moída e revendida a centros estrangeiros para reciclagem. "O trabalho não é lucrativo para quem trata pouca quantidade de material. Mas o mercado tende a crescer com a multiplicação de eletrônicos como celulares e GPS." Já a Cimélia, em Campinas (SP), trata ao mês cerca de 500 toneladas de sucata mista – o que inclui de celulares a videogames. Depois de triturado, o material é aquecido a mais de 700 graus em incineradores devidamente equipados com filtros para evitar a poluição atmosférica. Então, a dioxina liberada no processo é pausterizada, para perder a toxicidade, e o pó resultante é separado por decantação química ou eletrólise. Os materiais nobres separados são fundidos e revendidos. Só 3% dos resíduos não podem ser reciclados. "Resolver o problema do lixo eletrônico implica em substituir os materiais nocivos e criar designs que facilitem a reciclagem", diz Iza Kruszewska, do Greenpeace. "Os componentes sem toxicidade podem ser usados com segurança em novos produtos". Mas Iza alerta que o lixo eletrônico não deve ser usado como motor de desenvolvimento e que cada país deve tratar de seus próprios rejeitos. EUA, Japão e União Européia são grandes exportadores. Os destinos são a China e a África. Colaborou Leandro Ferreira.