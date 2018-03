Recife distribui 31 pílulas do dia seguinte no carnaval Um total de 31 mulheres tomou a pílula do dia seguinte nos dois postos de saúde da prefeitura do Recife montados no foco do carnaval da capital pernambucana, de sábado até ontem. Elas tinham faixa etária entre 17 e 27 anos e 70% procuraram o método por terem tido relações sexuais desprotegidas (sem uso de preservativo). As 30% restantes alegaram que houve falha com a camisinha - caso de estouro do preservativo, por exemplo. As informações foram dadas hoje pela secretária de Saúde da capital, Tereza Campos. Na avaliação de Tereza, a polêmica criada em torno da pílula - a Arquidiocese de Olinda e Recife e a Associação de Defesa dos Usuários de Seguros, Planos e Sistemas de Saúde (Aduseps) tentaram suspender a oferta do remédio na Justiça - estimulou as mulheres a procurar o serviço e saber das opções de que dispõem.