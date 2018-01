Recife ganhará 50 telecentros O Ministério da Cultura e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) firmaram parceria com a prefeitura do Recife para instalar na capital pernambucana 50 centros de informática, os infocentros, até o final do ano. O primeiro será instalado no Hospital Psiquiátrico Ulysses Pernambucano, no Recife, e computadores com acesso à internet ficarão disponíveis para funcionários, pacientes com transtornos mentais e seus familiares. O projeto também inclui a oferta de cursos gratuitos de informática, básica, média e avançada para a população de baixa renda. A meta do programa é favorecer também estudantes de escolas municipais, organizações não-governamentais, associações de moradores e instituições que desenvolvem trabalhos com grupos especiais da sociedade como a Associação Pernambucana de Cegos. O programa de inclusão digital da prefeitura prevê a instalação, este ano, de dois Centros Digitais, em parceria com o Ministério do Trabalho e a Fundação Banco do Brasil, para capacitação profissional de jovens e adultos, em bairros com baixo índice de desenvolvimento humano.