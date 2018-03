Recife terá 24 h de festa para celebrar 101 anos do frevo O Bairro do Recife Antigo, que recebeu 1,5 milhão de pessoas nos quatro dias de folia - de acordo com balanço da Prefeitura - terá mais 24 horas de frevo a partir das seis horas da manhã de sábado. O anúncio foi feito pelo prefeito João Paulo (PT), como uma forma de marcar o fim do projeto 100 Anos do Frevo. Patrimônio cultural imaterial do Brasil, o frevo tem no dia nove de fevereiro a sua data oficial. No ano passado, completou 100 anos - tema do desfile da escola de samba carioca Mangueira. A programação vai começar com uma clarinada (toque de clarins) na praça do Arsenal da Marinha, cenário de apresentações blocos líricos e orquestras de frevo até as 16 horas quando, sob o comando do artista Antonio Carlos Nóbrega, se dirigirão para o Marco Zero. Ali, músicos e orquestras irão se revezar numa festa que irá valorizar todos as formas do ritmo e da dança do frevo que só irá terminar às seis horas do dia seguinte.