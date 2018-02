Reconstituição sobre Amarildo inclui casa de Nem Durante a reconstituição dos últimos momentos que antecederam o sumiço do pedreiro Amarildo Souza, de 43 anos, na Rocinha, no Rio, os investigadores da Divisão de Homicídios (DH) estiveram nesta terça-feira, 3, em quatro pontos da favela, entre eles na Cachopa, nas proximidades da casa que pertencia ao ex-chefe do tráfico local Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que está preso.