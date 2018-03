Recorde: Escocês dá volta ao mundo de bicicleta em 195 dias

O escocês Mark Beaumont quebrou o recorde de volta ao mundo em uma bicicleta nesta sexta-feira, chegando a Paris depois de 195 dias de viagem. O recorde anterior era de 276 dias. O ciclista de 25 anos cruzou a linha de chegada no Arco do Triunfo depois de uma viagem que começou no dia 5 de agosto de 2007 e percorreu 28 mil quilômetros por 20 países, incluindo Paquistão, Malásia, Austrália, Nova Zelândia e os Estados Unidos. Beaumont foi recebido em Paris por sua família, amigos e fãs e disse que estava exausto, porém muito feliz com sua conquista. "É ótimo ver meus amigos e família e agora quero dormir um pouco." "O desafio (a volta ao mundo de bicicleta) foi uma daquelas coisas que precisava ser feita. Adoro a idéia de ser o primeiro e o mais rápido e senti que era capaz de quebrar o recorde", disse. Furto e atropelamento A rotina de Beaumont foi muito pesada nos últimos meses. Ele percorria 160 quilômetros por dia e tinha um dia de folga apenas a cada 15 dias. A viagem começou em Paris no dia 5 de agosto e, da França, ele percorreu a Bélgica e cruzou a Europa. E a viagem não foi tranqüila. Beaumont foi perseguido e apedrejado por pastores na Turquia. Na Ucrânia e nos Estados Unidos ele foi atropelado. Nos Estados Unidos, no Estado da Louisiana, Beaumont foi atropelado por um idoso que avançou o sinal vermelho. No Paquistão o ciclista teve que dormir em celas, dentro de delegacias. Durante a viagem, sua carteira e sua câmera foram roubadas. E durante a viagem ele usou até o fim seis pneus de sua bicicleta (os pneus furaram sete vezes) e seis calções. A mãe de Beaumont, Una Beaumont, coordenou sua viagem, negociando com embaixadas, marcando vôos, lidando com a imprensa e providenciando os reparos na bicicleta. Amarilis Espinoza, porta-voz do Livro Guinness dos Recordes, afirmou que a documentação da viagem será analisada pelos pesquisadores do livro, mas "tudo parece já estar em ordem" para o registro do recorde. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.