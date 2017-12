Recordista mundial supera próprio tempo nos 100 metros

O jamaicano Asafa Powell quebrou o recorde mundial dos 100 metros rasos nest domingo, ao percorrer a distância em apenas 9,74 segundos no Grande Prêmio de Rieti, na Itália. A marca anterior, de 9,77 segundos, era do próprio Powell. Powell, que já havia ganhado a medalha de bronze no campeonato mundial de atletismo, alcançou a marca na segunda tentativa na competição, promovida pela Associação Internacional de Federações de Atletismo. O segundo lugar ficou com outro jamaicano, Michael Frater, que completou a prova em 10,03 segundos, seguido pelo norueguês Jaysuma Saidy Ndure (10,10 segundos). Powell, que foi prejudicado por problemas na virilha e no joelho nos últimos meses, havia estabelecido o recorde mundial para a modalidade em junho de 2005, em Atenas, e chegou a refazer o tempo em duas ocasiões no ano passado. A façanha deste domingo se contrasta com a decepção que Powell enfrentou apenas duas semanas atrás, quando terminou a prova dos 100 metros em 9,96 segundos, atrás de Tyson Gay e Derrick Atkins. "Isso é só para lembrar os meus fãs de que Asafa Powell ainda está aqui. Eu vim e executei (a prova) adequadamente, fiz o que eu tinha que fazer", disse o recordista. "É um grande dia, uma grande redenção para ele", disse o agente do atleta, Paul Doyle, à BBC. A volta triunfal de Powell deixará o mundo do atletismo na expectativa de um novo duelo entre Powell e Gay, que ganhou dele há duas semanas. O reencontro poderá ocorrer em Bruxelas no dia 14 de setembro, durante a Liga Dourada. O agente de Powell, no entanto, diz acreditrar que Gay correrá a prova dos 200 metros neste ano e esperará até 2008 para enfrentar novamente o recordista nos 100 metros. "Eu não acho que ele tem muita motivação para disputar com Asafa (de novo), especialmente agora. Acho que Tyson quer saborear a sua vitória dos Campeonatos Mundiais e fazer isso durar." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.