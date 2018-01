Recordista na natação, Thiago Pereira vai ao Second Life

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) confirmou na manhã desta quinta-feira, 26, um encontro do nadador Thiago Pereira, recordista em medalhas nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, com torcedores no mundo virtual do Second Life. Ele vai conversar com avatares às 20 horas no espaço "Torcida Brasil 2007", construído na Ilha Brasil. Veja também: O quadro de medalhas Os detalhes das modalidades em disputa É o segundo chat promovido pelo COB no metaverso. No dia 17 de julho, os lutadores de tae kwon do Diogo Silva (ouro) e Márcio Wenceslau (prata) deram entrevista a cerca de 30 avatares ao mesmo tempo. Entre outras declarações, disseram que o esporte remunerado é um dos caminhos para combater a exclusão social no País e falaram sobre a experiência de treinar na Coréia do Sul. O espaço "Torcida Brasil 2007" pode ser acessado no Second Life pelas coordenadas Ilha Brasil (163, 251, 31).