Recorra a atalhos no teclado para facilitar tarefas O Gmail permite que atividades do cotidiano sejam aceleradas a partir do uso de teclas de atalho no teclado, recurso ignorado por grande parte dos usuários. Para utilizá-las, é preciso entrar nas configurações de sua conta e, na aba Geral, ativar a opção Atalhos do teclado. Para começar a escrever uma nova mensagem, é só apertar no teclado; para ler a próxima, o atalho é N; a tecla U volta para a lista de mensagens da caixa de entrada e S coloca uma estrela nos e-mails que estiverem abertos, que passam a ter status de prioridade. Na hora de responder um e-mail, a tecla R abre uma caixa para resposta direta ao remetente, enquanto A é atalho para responder a todos os endereços vinculados à mensagem. A dica é útil para quem utiliza computadores portáteis e não tem um mouse sempre fácil. Para ver todos os atalhos possíveis, clique em Saiba Mais na parte de habilitação dos atalhos. F.P.