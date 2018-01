Recuperação de viaduto em BH pode demorar, diz prefeito

O prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), afirmou nesta terça-feira, 05, que as obras de recuperação do viaduto Batalha dos Guararapes, que caiu há mais de um mês sobre a avenida Pedro I, uma das mais movimentadas da capital mineira, podem demorar. "Técnicos dizem que é possível recuperar a obra e teoricamente é possível. Mas fazer um projeto de recuperação pode levar muito tempo, até seis meses, e a população não pode conviver com esse medo, com esse transtorno que existe, hoje, no local", disse ele durante evento de inauguração do comitê metropolitano da campanha do candidato ao governo do Estado pelo PSDB, Pimenta da Veiga.

Sobre a demolição da alça norte do viaduto, que está interditada, o prefeito aguarda a liberação da polícia técnica. "Nós estamos preparando a demolição do viaduto, mas isso só vai acontecer quando a polícia técnica liberar o local. Ainda não tem previsão, nós vamos falar com eles nessa semana para ver qual é a previsão deles para liberação da alça norte."

Lacerda informou ainda que a BH Trans, empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte, estava analisando, na segunda-feira, 04, algumas alterações nos trajetos das linhas do BRT (Bus Rapid Transport) da avenida Pedro I para diminuir os desvios do local. "Mas ainda não tem uma decisão. A BH Trans vai me avisar hoje", disse.