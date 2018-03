Recuperados 25 t de trilhos furtados no interior de SP Cerca de 25 toneladas de trilhos férreos furtados foram apreendidos hoje na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Os artefatos estavam numa carreta roubada no município de Colômbia, também em São Paulo, e foi interceptado pela Polícia Rodoviária após uma denúncia. O motorista informou que estava levando os trilhos, administrados pela concessionária América Latina Logística (ALL), de Colômbia para Pitangueiras para suprir um furto ocorrido em 2008.