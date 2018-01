Recurso do Google Earth permite ver imagens de ruas e cria problemas de invasão de privacidade

Para Mary Kalin-Casey, a questão nunca foi seu gato. Kalin-Casey, que administra um prédio de apartamentos em Oakland com seu marido, John Casey, ficou um tanto abalada quando testou um novo recurso do serviço de mapas do Google chamado Street View. Ela digitou seu endereço e a tela mostrou uma vista do nível da rua do seu prédio. Quando ampliou a imagem, ela conseguiu ver Monty, seu gato, sentado no parapeito da janela da sala de visitas do seu apartamento, que fica no segundo andar. "O problema que coloco é onde traçar a linha entre tirar fotos públicas e ampliar a imagem intrometendo-se na vida das pessoas", disse. "O próximo passo poderia ser ver os livros na minha estante. Se o governo estivesse fazendo isso, as pessoas ficariam indignadas." Seu marido acrescentou: "É como espionar." Kalin-Casey expressou seus receios numa mensagem ao blog Boing Boing na semana passada. Desde então, a web está fervendo de manifestações sobre as implicações do Street View para a privacidade. Vários sites vêm pedindo a usuários para enviarem imagens interessantes do serviço do Google, que oferece visões panorâmicas de ruas de São Francisco, Nova York, Las Vegas, Miami e Denver. Num blog da revista Wired, os leitores podem votar nas "Melhores Imagens Urbanas" que outros encontram no Street View. Na quinta-feira, uma foto de duas mulheres tomando banho de sol de biquíni em Stanford em Palo Alto, Califórnia, era uma das mais votadas. Outra exibia um homem escalando o portão da frente de um prédio de apartamentos em São Francisco. A legenda dizia: "Ele está assaltando ou apenas se trancou?" O Google comentou que leva a sério a questão e analisou as implicações de privacidade de seu serviço antes de ele ser introduzido na terça-feira. "O Street View só exibe imagens tiradas em propriedade pública", disse a empresa. "Essas imagens não são diferentes das que qualquer pessoa pode facilmente capturar ou ver andando pela rua." O Google declarou que fez consultas com organizações de serviços públicos ao desenvolver o serviço, o qual permite que os usuários requisitem a retirada de uma foto por razões de privacidade. Mas nem todos acham que o serviço represente ameaça séria à privacidade. "Não se tem um direito à ‘privacidade’ sobre o que pode ser visto por quem passa dentro do limite de velocidade por sua casa", escreveu um leitor do Boing Boing. Outros menosprezaram Kalin como uma dona de gato maluca. Edward Jurkevics, da Chesapeake Analytics, empresa de consultoria de imagens, disse que os tribunais têm deliberado que pessoas em espaços públicos podem ser fotografadas. "Duvido que haja um grande problema", disse Jurkevics.