Recursos demais podem até atrapalhar Em recursos, o Ning não deve em nada para os grandes sites de relacionamento. Ao criar uma rede social, é possível permitir que os usuários, em seus perfis, tenham blogs, fotos, vídeos, música, endereço de RSS, grupos de discussão e até possam adicionar aplicativos do OpenSocial (o mesmo consórcio que disponibiliza recursos para Orkut e MySpace). Mas será que é interessante disponibilizar tudo? Depende. É preciso pesar se o recurso será útil para o tema de discussão proposto. Além disso, na modalidade gratuita, o Ning permite, ao todo, armazenar 10 gigabytes (GB) de arquivos. Para mais, é preciso pagar US$ 10 a cada 10 gigabytes (GB) extras. Por isso, é melhor ver se é realmente preciso, por exemplo, permitir que os usuários postem músicas. Na rede social MyGospel (http://mygospel.ning.com), por exemplo, faz sentido. "Temos de permitir, já que a rede é sobre música gospel", diz o dono Eduardo Leite, de 29 anos. Já na rede do condomínio de João Alberto Tomacheski, de 38 anos, não. "Música, vídeo e blog podem poluir as páginas e desviar as discussões". Para ele, o primordial é ter um fórum e permitir a publicação de imagens.