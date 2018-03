Recursos do Fundo da Amazônia deve conter desmate

Na conferência Katoomba, encerrada ontem em Cuiabá (MT), o chefe do departamento de gestão do fundo do BNDES, Eduardo Bandeira de Mello, saiu carregado de cartões de produtores rurais, secretários municipais de ambiente e ONGs interessados em se aproximar do ?gerente do banco amazônico?. Em quase todos, surgiu a palavra Redd. É a sigla para Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação. Funciona mais ou menos assim: um poluidor do outro lado do mundo poderá compensar suas emissões comprando créditos Redd.

A Amazônia pode ofertar muitos desses créditos. E esse será um dos instrumentos de barganha do governo brasileiro na discussão, que ocorrerá em dezembro em Copenhague, do novo acordo climático que substituirá o protocolo de Kyoto. O BNDES recebeu até agora 25 consultas para projetos de Redd, que incluem programas de conservação da floresta. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, por exemplo, deve receber verba do Fundo da Amazônia para antecipar o lançamento de dois satélites de monitoramento ambiental. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.