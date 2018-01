Recursos do iPhone surgem nos novos aparelhos dos rivais

Copiar algumas das estratégias que a Apple adota para seu iPhone, que leva aos celulares muitas das vantagens da Internet, não é a forma correta de derrotar a intrusa vinda do setor de computação em sua arena. Mobile World Congress - veja também: Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal Mas é exatamente o que muitos dos maiores fabricantes mundiais de celulares estão tentando fazer com novos telefones e serviços que imitam recursos essenciais do iPhone. No Mobile World Congress, o maior evento anual do setor de comunicação sem fio, em Barcelona, a Apple está em toda parte e em lugar algum. A empresa não participa desse tipo de evento e prefere lançar produtos em ocasiões que ela mesma promove. O setor de celulares produzirá mais de um bilhão de aparelhos este ano, mas está sofrendo uma crise de confiança causada por uma mudança radical nos modelos de negócios, cujos efeitos foram amplificados pela desaceleração na economia mundial. "Imaginação custa caro em um ano como este", diz Richard Windsor, analista de tecnologia da Nomura Securities, em Londres, que toma parte na conferência. Os gigantes do setor de celulares --Nokia, Samsung Electronics, LG Electronics, Sony Ericsson e HTC-- decidiram ser humildes e copiar uma empresa cujos aparelhos respondem por apenas um por cento do total mundial de vendas de celulares. Um ano atrás, os fabricantes de celulares e suas equipes de design, que costumam trabalhar rapidamente, apresentaram os primeiros aparelhos copiados do iPhone. Este ano, estão indo além e tentando duplicar o software de interface com o usuário do produto da Apple. Um executivo de uma grande operadora europeia de telecomunicações se queixa, em particular, de que "todo mundo está tentando correr atrás do iPhone e levando ao mercado coisas que não estão prontas para lançamento". Os analistas dizem que os clones têm desempenho lento e são menos intuitivos para os usuários do que o iPhone. Um exemplo: a fabricante sul-coreana de celulares LG Electronics introduziu um celular inteligente básico que usa o sistema operacional Windows Mobile, da Microsoft, e uma interface nova e parecida com a do iPhone. Mas uma demonstração do aspirante a iPhone revela uma falha característica que os usuários de computadores pessoais conhecem. O logotipo da LG e depois o do Windows ficam na tela por 5, 10, 15, 30 segundos, enquanto o aparelho se ativa, exatamente como um computador, mas não como os celulares inteligentes mais rápidos.