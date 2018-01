Red Hat adia para janeiro lançamento de sistema para PCs

A Red Hat adiou até janeiro o lançamento de um sistema operacional Linux para computadores pessoais que competirá diretamente com o Windows, da Microsoft. O sistema, que também vai rivalizar com o SuSe Linux, da Novell, será inicialmente vendido em países desenvolvidos. O produto já teve seu lançamento adiado duas vezes. O presidente-executivo da Red Hat, Matthew Szulik, tinha dito em setembro que esperava ter o novo produto no mercado até o final de novembro deste ano. Mas esta semana, a porta-voz da companhia, Leigh Day, disse que a companhia planeja lançar o sistema somente em janeiro de 2008, cinco meses depois da data original prevista para agosto de 2007. A representante informou que a Red Hat está novamente adiando o lançamento do produto para acertar licenças de distribuição de players de música e vídeo no sistema Linux. A maior parte das receitas da Red Hat é obtida com serviços vinculados a softwares que a empresa produz para servidores, não computadores pessoais. Szulik disse em setembro que a Red Hat não pretendia apoiar softwares Linux para PCs nos Estados Unidos ou outros países desenvolvidos.