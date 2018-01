Red Hat anuncia escritório regional no Brasil A Red Hat, empresa que desenvolve e comercializa a distribuição homônima de Linux, anunciou a abertura de dois novos escritórios na América Latina. Com operações diretas no Brasil e na Argentina, a companhia quer expandir ações comerciais envolvendo a venda de licenças do Red Hat Linux e também com serviços de suporte técnico para clientes corporativos e de treinamento, além de customização de soluções de código aberto. A coordenação de ações comerciais e de suporte ficarão a cargo da representação brasileira. A companhia também pretende fortalecer as ações conjuntas com parceiros como a HP, IBM e Dell, que vendem e prestam suporte a servidores equipados com o Red Hat Linux; e com Intel e Oracle, com os quais a empresa mantém acordos conjuntos de desenvolvimento de aplicações. Na abertura do escritório brasileiro, a companhia absorveu a equipe da sua até então distribuidora Latin Tech, que operava a partir de São Paulo. A nova Red Hat Brasil manterá sua sede na cidade, além de contar com uma posição com a Red Hat Argentina, com sede em Buenos Aires. "As novas operações da empresa no Brasil e na Argentina reforçam nosso compromisso de expansão para mercados internacionais", disse Matthew Szulik, principal executivo e presidente do conselho da Red Hat. O anúncio dos novos escritórios da empresa foi feito durante a LinuxWorld, evento de soluções de código aberto para usuários corporativos que acontece nesta semana, em São Paulo.