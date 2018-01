Red Hat criará loja online de software aberto A Red Hat, principal distribuidora do sistema operacional Linux, planeja criar uma loja na web para elevar as vendas de seu software de código-fonte aberto e de produtos compatíveis oferecidos por outras empresas, disse uma fonte familiarizada com o plano. A empresa planeja anunciar a estratégia na semana que vem, quando lançará a primeira grande atualização em dois anos de seu sistema operacional básico, que funciona no padrão Linux, de acordo com a fonte. Procurada, a Red Hat recusou-se a comentar o assunto. A empresa convidou analistas de Wall Street e jornalistas para uma reunião em São Francisco, em 14 de março, a fim de demonstrar seu sistema operacional e explicar a nova direção estratégica que a empresa pretende tomar, de acordo com um convite distribuído por e-mail. A produtora de software quer colocar a loja virtual de software em operação antes do final do ano, com número limitado de produtos, e expandi-la lentamente, segundo a fonte. O Linux é o mais popular tipo de software de fonte aberta, e foi desenvolvido como alternativa a softwares proprietários como o Windows, da Microsoft. O modelo de fonte aberta permite que programadores compartilhem os códigos que vierem a desenvolver e acrescentem funções ao programa gratuitamente. A Red Hat cobra de seus clientes empresariais pelo desenvolvimento de programas específicos, e por serviços de manutenção e assistência técnica.