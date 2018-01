Red Hat divulga nova versão do Fedora Core O Projeto Fedora, conjunto de projetos em código aberto patrocinado pela Red Hat, conta com uma nova versão de teste do sistema operacional Fedora Core 6. O Projeto Fedora é desenvolvido por uma comunidade internacional de desenvolvedores e o Fedora Core (base do sistema operacional Red Hat Enterprise Linux) é um projeto de sistema Linux gratuito. Esta nova versão (teste 2) do Fedora Core 6 está disponível para as arquiteturas i386, x86_64, e ppc/ppc 64, incluindo novas máquinas da Apple equipadas com os chips da Intel. As versões de teste são recomendadas somente para usuários de Linux experientes e entusiastas, pois o sistema ainda está em fase de desenvolvimento e pode apresentar diversos bugs e falhas de programação. A versão final do Fedora Core 6 (teste 3) está prevista para ser lançada em 11 de setembro. Para baixar o arquivo de instalação do Fedora Core 6, a Red Hat recomenda um cliente de rede BitTorrent, embora o download seja possível fia Web e FTP.