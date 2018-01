Red Hat quer ampliar equipe no Brasil A fornecedora de sistemas Linux Red Hat, uma das mais utilizadas no ambiente corporativo, anunciou nesta semana que quer reforçar sua atuação no mercado brasileiro com a criação de um centro técnico que funcionará para a certificação de parceiros. Hoje, com cerca de 90 parceiros e 132 aplicações certificadas, somente para a nova versão do sistema operacional, o Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform, a meta da companhia é homologar mais 35 parceiros até o fim deste ano. Segundo executivos da empresa, o Brasil é estratégico para a Red Hat pois só perde para a Índia e China em termos de velocidade de expansão do mercado de software livre, ficando atrás apenas da índia e da China.