Red Hat terá novo linux para uso em micros Depois de um bom tempo dedicando atenção às suas distribuições Linux para sistemas corporativos, a Red Hat anunciou que irá lançar uma versão do Linux para uso em microcomputadores. A empresa quer firmar posição no mercado de Pcs, onde tem perdido terreno para distribuições livres e para pacotes abertos como Debian, Ubuntu, Mandriva, SUSE Linux e outras tantas que já dominam os desktop (veja uma lista de distribuições Linux neste link da Wikipedia). A empresa ainda não divulgou quando esta nova versão do Red Hat Linux estará pronta, mas é sabido que será focado em pequenas e médias empresas e que deverá ser vendido pela internet.