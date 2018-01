Redação da 'Charlie Hebdo' recebe homenagens após atentado

O entorno da redação do jornal Charlie Hebdo em Paris amanheceu nesta quinta-feira, 8, com flores, velas, cartazes e um grande movimento policial. Todos os quarteirões próximos à rua Nicolas Appert estão interditados desde quarta-feira, 7, e há intenso movimento de policiais e investigadores.

Pelo menos dois pontos próximos à redação estão recebendo as homenagem aos 12 mortos no atentado de quarta-feira. Ao deixarem flores, alguns gritam palavras em defesa da liberdade. Junto, há cartazes com charges da revista e a expressão "Je Suis Charlie" que ganhou as redes sociais.

A estudante chinesa Yangfan Chen, de 22 anos, está de férias em Paris e rezou em frente à grade que marca o início da área de segurança. "Estou aqui para ver o que aconteceu e prestar minha homenagem. Não conheço a história do jornal, mas acho que as divergências devem ser respeitadas", disse.

Apesar das homenagens, o maior grupo presente é o de jornalistas. Há dezenas de plantão na região, e qualquer movimento policial desperta câmeras e repórteres.