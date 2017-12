Redação do Enem surpreende candidatos em Curitiba

Sobre as provas de Exatas, Bárbara considerou difícil. "Ficou um pouco mais complicado também porque não me preparei muito, encontrei dificuldades", avaliou a estudante de Biologia.

Para Ariane Vieira, 15 anos, o tema da redação foi considerado fácil, mas esperava outro assunto. "Com muitas coisas acontecendo, na mídia, imaginei que fossem pedir outro tema, mas não tive dificuldade para fazer minha redação", afirmou.

No Paraná foram 406.542 candidatos que realizaram as provas. No domingo (9) os candidatos responderam questões de Matemática e suas Tecnologias e de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Português, Inglês, Espanhol, Artes e Tecnologia da Informação.

No primeiro dia, sábado, 8, foram realizadas provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Química, Física e Biologia) e de Ciências Humanas e suas Tecnologias (História, Geografia, Sociologia e Filosofia). Cada uma das provas têm 45 questões de múltipla escolha.