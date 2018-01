Redações do Enem serão corrigidas de 12/11 a 20/12 As redações feitas neste domingo pelos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) serão corrigidas entre 12 de novembro e 20 de dezembro, segundo apurou o jornal O Estado de S. Paulo. Com o aumento do rigor na avaliação das redações, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) estima que 52% das redações sejam avaliadas por um terceiro corretor - no ano passado, a proporção foi de 26%.