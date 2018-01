Rede 3G da Tim é lançada em SP e RJ

Na quinta-feira, a Tim inaugurou seu sinal de terceira geração (3G) nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, onde passa a ser a segunda operadora, junto com a Claro, a oferecer internet banda larga no celular. Além das duas, a Telemig, que foi comprada pela Vivo, e a CTBC, que atua no Triângulo Mineiro e interior de SP, também têm 3G. A Vivo – que há um bom tempo tem 3G, mas baseado em outro padrão tecnológico – ainda não anunciou quando inaugurará sua rede com a tecnologia atual, compatível com GSM. Com as tecnologias 3G, é possível navegar na internet por meio da rede do celular com uma velocidade maior do que era possível antes. A velocidade máxima que a tecnologia suporta é de 7 megabits por segundo (Mbps), mas, em média, a conexão varia entre 550 e 800 kilobits por segundo (Kbps). Quem está acostumado à internet banda larga fixa (de casa ou do trabalho) vai achar lento, mas a velocidade de transferência de dados é bem maior do que a oferecida antes pelas operadoras: de 50 a 100 Kbps, quase a mesma da internet discada. A Tim já tinha estreado o sinal 3G em seis outras capitais (Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza, Recife e Salvador). Nessas regiões a operadora não dependia da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para colocar o 3G no ar. Já em São Paulo e no Rio, era preciso esperar a autorização do órgão para que as empresas começassem a operar nas freqüências compradas em um leilão em dezembro. A autorização foi dada na terça-feira. O QUE DÁ PARA FAZER A principal vantagem da tecnologia 3G é ter conexão à web em qualquer lugar. Você pode ler e escrever e-mails pelo celular, consultar sites, ler notícias, entrar no Orkut, ou seja, praticamente tudo que você já faz na internet pelo computador dá para acessar pelo telefone. Se quiser, ainda é possível instalar programas especiais no celular para bater papo no MSN, consultar endereços no Google Maps. Até o Skype agora pode ser instalado no celular. Além disso, com os celulares 3G é possível enviar seu vídeo ao vivo, filmado pela câmera, enquanto você fala com alguém (que tenha um aparelho compatível). O recurso é conhecido como videochamada. Com o sinal 3G também é possível ligar o computador na internet se você comprar um modem especial da operadora. Quem mora em bairros e cidades onde a banda larga fixa não chega passa a ter uma alternativa para colocar internet em casa. Para entrar na terceira geração é preciso ter um celular compatível. Pela Claro ainda é necessário trocar de chip por um com mais memória. O número continua o mesmo. A Tim não exige a mudança. Veja abaixo quanto custa cada plano de acordo com o seu perfil. FICHA TÉCNICA PARA QUEM ACESSA A WEB POUCAS VEZES AO MÊS CLARO | Planos Claro Conta 80, 120 ou 240. São planos de ligações que incluem pacote de dados (10 MB, 20 MB e 40 MB, respectivamente) para navegar na internet, videochamada e TV. Custam R$ 87,90, R$ 117,90 e R$ 175,90 por mês. Também é possível comprar só pacotes de internet, videochamada e TV, sem trocar o plano de ligações atual. O pacote 10 (10 MB, 10 min. de videochamada, 10 min. para ver TV) custa R$ 19,90 por mês. O pacote 40 sai por R$ 39,90 e o pacote 100, por R$ 49,90. TIM | Planos Tim Web 40 ou 250 (este só se você usar a web com mais freqüência, quiser assistir a vídeos do YouTube ou entrar em páginas pesadas). Incluem 40 MB ou 250 MB para navegar e custam R$ 19 e R$ 29. Não há planos de ligações que incluam pacote de dados para navegar na internet. PARA QUEM PRECISA SE CONECTAR TODOS OS DIAS CLARO | Pacotes de internet 500 (500 MB para navegar, 500 min. de videochamada e 500 min. de TV) ou 2000 (2GB para navegar, 2.000 min. de videochamada e 2.000 min. de TV). Custam R$ 79,90 e R$ 99,90 por mês. Também há planos de ligações que incluem mais dados para navegar na web, mas eles só compensam para pessoas que telefonam muito. São o Claro Conta 600 (100 MB) e o 900 (150 MB). Custam R$ 299 e R$ 376,90. TIM | Plano Tim Web 1GB. Oferece 1 gigabyte (1.024 megabytes) por mês para navegar na internet. A mensalidade é de R$ 69. Na Tim, a videochamada por enquanto tem o mesmo preço das ligações normais. Novos clientes 3G pós-pagos ganham 250 MB para navegar no primeiro mês. PARA CONECTAR O PC OU O NOTEBOOK COM 3G CLARO | Planos 250 Kbps, 500 Kbps e 1 Mbps. Custam R$ 49,90, R$ 69,90 e R$ 99,90 por mês. Também é necessário pagar pelo modem que custa R$ 399 no plano 250, R$ 299 no 500 e R$ 199 no 1 Mpbs. Os planos variam conforme a velocidade de conexão (kilobits por segundo ou megabits por segundo) e não têm limite de tráfego de dados. Pode-se navegar o quanto quiser. TIM | Plano Tim Web 1GB (que tem limite de tráfego) ou 1 Mpbs e 7 Mpbs (sem limite, de acordo com a velocidade máxima que promete alcançar). Custam R$ 69, R$ 99,90 e R$ 159,90 por mês. Também é preciso pagar pelo modem, que custa R$ 299 (plano 1GB) e R$ 199 (1 Mbps e 7 Mpbs).