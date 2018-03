Rede de ensino de São Paulo mantém 36 salas de lata

A rede estadual de ensino volta às aulas na segunda-feira, dia 18, com 36 salas de lata ainda em funcionamento em todo o Estado. Seis dessas classes vão atender alunos de duas escolas estaduais que ficam no extremo sul da capital paulista. A informação é confirmada pela Secretaria Estadual de Educação. Segundo professores e pais de alunos, essas salas esquentam demais no calor e gelam no inverno. Chamadas pela pasta como salas 'padrão Nakamura' - referência ao nome do fabricante -, essas classes de lata foram construídas com estruturas metálicas pré-moldadas na gestão Mário Covas, em 1998. Em 2003, o então governador Geraldo Alckmin prometeu que todas seriam substituídas até julho daquele ano, mas não cumpriu. Segundo Salomão Ximenes, advogado da ONG Ação Educativa, a existência de salas padrão Nakamura em uma escola de alvenaria afeta diretamente a qualidade do ensino oferecido. "Entende-se que essas salas foram construídas para atender uma demanda excessiva de alunos em uma determinada região. Mas, em vez de super escolas com salas extras de lata, o que sobrecarrega a direção, o ideal teria sido construir mais escolas, mesmo que fossem próximas uma da outra." Luiz Cláudio de Lima, diretor estadual do Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), afirma que as salas de lata são um problema não só para o aluno, mas para o professor. "Além de muito abafadas no calor e muito frias no inverno, elas têm pouco isolamento acústico. Se começa uma movimentação na sala ao lado, fica difícil para o professor conduzir sua aula." O plano de metas para a melhoria da educação no Estado de São Paulo, anunciado pelo governador José Serra em agosto do ano passado, prevê a extinção das escolas padrão Nakamura até o final de 2010. A Secretaria Estadual de Educação informou na última sexta-feira que as 36 salas padrão Nakamura que restam na rede estadual de ensino serão substituídas ao longo deste ano.