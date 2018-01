Rede de fast food Burger King terá games para Xbox Em mais uma combinação de divulgação de marcas e jogos, a rede de fast food norte-americana Burger King irá produzir games com seu mascote, um rei paramentado, envolvendo títulos de aventura, corrida e tiro em primeira pessoa. A empresa fechou uma parceria com a Microsoft e deve lançar três títulos diferentes. A informação foi divulgada inicialmente no site especializado em games Kotaku.com, a partir do vazamento de uma pesquisa da consultoria Greenfield Online. A rede Burger King e a Microsoft não confirmem detalhes, mas o plano inicial é de que os jogos sejam vendidos por cerca de US$ 3,99 na compra de uma refeição especial, parte de uma promoção da rede para o final do ano. A divulgação antecipada do acordo, no entanto, pode trazer uma indigestão para a rede, já que a seus franqueados os EUA não haviam sido informados dos detalhes da promoção, em que eles deveriam adquirir cerca de 900 unidades do jogo por lanchonete. Outros casos Não é a primeira vez em que há uma combinação de publicidade, marketing e o mundo virtual: vários outros exemplos mostram que cada vez mais as empresas exploram o ambiente virtual dos videogames para reforçar suas marcas ou estratégias de divulgação. Há o caso do jogo "America´s Army", jogo de tiro para PCs produzido e distribuído pelo exército dos EUA para servir como ferramenta de treinamento e recrutamento de novos soldados. Outros exemplos envolvem o jogo massivo online Second Life, onde empresas realizam campanhas promocionais dentro do ambiente virtual e até outros casos dentro de jogos para consoles, como o PlayStation 2, em que marcas do mundo real pagam para estampar suas marcas em jogos de corrida ou aventura, que ficam disfarçados nos cenários de cidades nos jogos. Outros exemplos incluem o jogo portátil PSP, em que empresas acabam patrocinando ´extras´ para os jogadores como fases e pistas inéditas em jogos de corrida, que são baixados pela internet e nos quais ficam estampadas as marcas das companhias.