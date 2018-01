Rede de lojas britânica demite funcionária com mensagem de texto A rede de lojas britânica Blue Banana resolveu aproveitar as facilidades da tecnologia celular para demitir uma funcionária de um modo novo: utilizando mensagens de texto. "Decidimos que as suas habilidades como vendedora não atingiram o nosso padrão. Assim, não necessitamos mais dos seus serviços. Você receberá seu último pagamento na sexta-feira, 28 de julho. Obrigado pelo tempo que passou conosco", foi a mensagem recebida por Katy Tanner, de 21 anos, quando estava em casa devido a uma forte dor de cabeça. A jovem, que trabalhava na rede havia oito semanas recebendo cerca de sete euros por hora, não gostou da forma como foi demitida. "Não acho que é justo mandar apenas uma mensagem. Deveriam ter falado comigo pessoalmente. É muito impessoal e pouco profissional", disse Katy. A rede Blue Banana conta com nove lojas nas principais cidades do País de Gales e na parte sudoeste da Inglaterra e vende roupas alternativas, piercings e jóias. Ian Besbie, diretor da rede, justificou o modo utilizado para despedir a jovem, dizendo que a geração atual se comunica por meio de mensagens de texto. "Somos um negócio jovem, e o nosso pessoal faz parte da geração que usa as mensagens de texto como principal meio de comunicação. Quisemos evitar que a senhorita Tanner tivesse o trabalho e a despesa de vir ao trabalho para depois voltar para casa. Preferimos falar com ela, mas seu celular estava desligado". Segundo a jovem declarou à imprensa britânica, a rede de lojas é famosa pela troca freqüente do seu quadro de funcionários.