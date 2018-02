Rede estadual oferece aula de idiomas

Os centros de línguas da Secretaria de Estado da Educação estão com inscrições abertas para os cursos de idiomas do segundo semestre deste ano. São oferecidos cursos gratuitos de espanhol, francês, italiano, japonês e alemão. As vagas são para estudantes da rede estadual que estejam cursando a partir do 7º ano do ensino fundamental, do ensino regular ou supletivo. Os interessados devem se inscrever em um dos 97 centros de línguas do Estado até o final de julho. A relação das unidades com os respectivos contatos está disponível no endereço cenp.edunet.sp.gov.br/CEL/Default.asp. Com exceção do curso de inglês, que tem duração de um ano, os demais cursos têm duração de três anos.