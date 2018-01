Rede GSM da Vivo usará produtos da Ericsson A sueca Ericsson será a fornecedora de equipamentos GSM para a operadora de telefonia celular Vivo, segundo informou o jornal sueco Dagens Industri. O negócio, no entanto, ainda não foi fechado. Ericsson e Vivo não comentam a informação de que estão em negociação para um contrato de fornecimento de produtos. Pressionada pela competição com as operadoras de telefonia celular concorrentes, a Vivo irá adotar a tecnologia concorrente GSM (usada por Claro, TIM e Oi, entre outras) sobreposta à sua rede atual, que usa a tecnologia CDMA, o que exigirá a instalação de novas antenas para atender aos celulares GSM. A idéia é que com essa nova rede, que deve estar pronta até o final do ano, a empresa seja mais competitiva no mercado brasileiro. Para que a Vivo monte uma rede GSM, será necessário investir cerca de 1,5 bilhão de euros.