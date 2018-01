Rede japonesa transmite um DVD por celular em 10 segundos A operadora de telefonia móvel NTT DoCoMo, que opera no Japão, provou ser possível baixar o conteúdo de um DVD (cerca de 4,7 GB) para um dispositivo móvel em 10 segundos por meio de redes sem fio de alta velocidade. A marca foi conseguida por meio de um protótipo de rede de 4ª geração que pode enviar dados em velocidades de até 2,5 Gigabits por segundo para um aparelho em movimento, mantendo a estabilidade do sinal em velocidades de até 20 Km/h. Ou seja, um usuário em um ônibus ou automóvel em baixa velocidade poderia receber arquivos pesados em questão de segundos. Por conta da natureza das redes, a estabilidade e a velocidade de transmissão de dados diminuem se o receptor estiver em movimento. Mas se a empresa conseguir viabilizar velocidades como as alcançadas com o protótipo, estaria abrindo caminho para uma nova geração de aplicações de comunicação ou mesmo de fornecimento de conteúdo ou vídeo sob demanda. Só que esta novidade não deve chegar ao mercado tão cedo. Analistas estimam que a transição para as redes 4G não começará antes do início da próxima década, em função de desafios técnicos e mercadológicos que as companhias de telefonia devem superar para viabilizar economicamente a instalação destas redes, bem como estimular os usuários a consumir serviços de mídia em terminais móveis de forma que elas possam recuperar seus investimentos. O principal desafio técnico, claro, é como aumentar a velocidade de transmissão de dados. No caso da DoCoMo, o que está em uso é uma arquitetura do tipo MIMO (Multiple Input Multiple Output), em que os aparelhos podem receber dados de várias fontes simultaneamente, combinado à modulação codificada de sinais, expandindo a quantidade de dados que uma onda de rádio pode carregar. Mas esta abordagem também traz problemas: mecanismos que recebem sinais de várias fontes simultaneamente precisam dispor de poder de processamento para filtrar os sinais e coordenar a recepção de dados de forma coerente, o que consome energia e, vale lembrar, autonomia de bateria é algo essencial em aplicações móveis. Além da DoCoMo, no Japão, empresas como Motorola, Samsung e Qualcomm estão desenvolvendo pesquisas com redes 4G.