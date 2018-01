Rede Nacional de Pesquisa investe em links de alta velocidade A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) aumentou a capacidade de tráfego internacional para as instituições usuárias da rede Ipê, infra-estrutura acadêmica multigigabit (de alta velocidade para dados) mantida pela instituição. Segundo a RNP, o enlace contratado com a empresa Global Crossing possibilita o tráfego de 700 Mbps, a partir do ponto de presença da rede Ipê em São Paulo. Essa capacidade, acrescida do potencial do enlace internacional do PoP-RJ (155 Mbps), eleva a capacidade de tráfego entre a RNP e a internet comercial no exterior para 855 Mbps. Essa ampliação estava prevista, uma vez que a RNP havia detectado que o tráfego com a internet comercial estava próximo da saturação, atingindo cerca de 80% da capacidade anterior do enlace. A RNP conta com quatro canais internacionais: os enlaces contratados para os PoPs RJ e SP e as conexões com a Rede Clara (155 Mbps) e com Whren/Lila (1,24 Gbps). As conexões com a Clara (Cooperação Latino-Americana de Redes Avançadas) e com a Whren/Lila (Western Hemisphere Research and Education Networks/Links Interconecting Latin America) são exclusivamente acadêmicas. O enlace com a Whren/Lila é compartilhado com a Clara e com a Rede Acadêmica do Estado de São Paulo (Ansp), programa especial da FAPESP. De acordo com a RNP, as conexões com a Clara e com a Whren/Lila possibilitam a troca de informações com as redes acadêmicas Géant (européia) e Internet2 (norte-americana).