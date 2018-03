Rede particular forma mais de 70% dos professores

Mais de 70% dos professores aptos a lecionar no ensino básico do País se formaram em universidades privadas. Apenas em três áreas - Francês, Química e Física - há mais concluintes de instituições estaduais, federais ou municipais, segundo estudo feito pelo Ministério da Educação (MEC). Os números refletem a realidade do mercado do ensino superior brasileiro, em que a maioria dos alunos freqüenta cursos particulares. Porém, em geral, as instituições privadas têm notas mais baixas do que as públicas nas avaliações oficiais Para o ministro da Educação, Fernando Haddad, o grande problema é que a maioria desses professores atua em escolas públicas, comprometendo a qualidade do ensino. Nesta quinta-feira, 80% das funções docentes estão nas redes estaduais e municipais. Haddad tem declarado que o aumento do número de docentes formados em universidades públicas passou a ser seu principal objetivo. Para isso, lançou programas, como o Reuni, em que ofereceu mais verbas para universidades federais que aumentassem suas vagas em licenciaturas.