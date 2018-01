Rede põe aluno no centro do ensino

O aluno não é mais só aluno. Agora também é professor. O fenômeno das redes sociais, que alçou Orkut, Facebook, Twitter e cia. à onipresença, começa a quebrar a barreira da educação. Escolas já adotam sites que se parecem a mini-Orkuts, só que voltados totalmente ao aprendizado. Mais do que conectar alunos, há uma mudança pedagógica: se antes o professor era o dono da verdade, fonte principal da informação, agora é o aluno que está no centro. Um estudante aprende com outro estudante; o professor estimula e media. Igor Goldstein, o garoto da foto ao lado, tem 14 anos e participa de um projeto em rede sobre astronomia com alunos de sua sala no Colégio I.L. Peretz. Eles têm de pesquisar por conta própria. O professor, George Hirata, só intervém se não conseguirem resolver algo. "Ao tirar a dúvida de outro, você entende melhor o assunto", diz Igor. "Na sociedade em rede, é assim, colaborando, que os alunos irão aprender quando adultos", completa o professor Hirata.