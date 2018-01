Rede também serve para outros aparelhos Além de permitir a conexão de outros computadores Wi-Fi, o compartilhamento de conexão também é uma excelente forma de colocar seus outros aparelhos navegando na internet. Como é uma rede Wi-Fi convencional, a conexão compartilhada permite que diversos aparelhos fiquem conectados simultaneamente. O único inconveniente é que a conexão é compartilhada, isto é, a banda fica dividida de acordo com o uso de cada aparelho. Mas, como pouca gente acessa com todos os aparelhos ao mesmo tempo, isso não chega a ser um problema. Smartphones compatíveis são facilmente conectados na rede ad hoc, basta seguir os mesmos passos para encontrar uma rede Wi-Fi. Depois, basta colocar a senha e navegar. O IPhone e o IPod Touch também são compatíveis com a rede compartilhada. Os videogames de última geração também conectam facilmente às redes ad hoc. O PSP foi o primeiro com funcionalidade Wi-Fi integrada. É só habilitar no menu do console para estabelecer a conexão. No PlayStation 3 o método de conexão é exatamente o mesmo. O Wii também conecta-se facilmente às redes ad hoc. É só entrar no menu de sistema do console, selecionar a rede Wi-Fi – o Wii permite que se tenha até três perfis de rede configurados, mas apenas um pode ser usado – e conectar. No Nintendo DS, a conexão é mais complexa, mas é só seguir as instruções da Nintendo para configurar um roteador Wi-Fi convencional que é possível estabelecer o link. No Xbox 360, o processo é praticamente instantâneo. Basta usar o acessório Wi-Fi do console, vendido separadamente, que ele se conecta à rede ad-hoc do Windows. O único inconveniente de conectar o Xbox 360 e o Play-Station 3 dessa forma é que a visualização de arquivos de áudio, músicas e vídeos com o computador que está compartilhando a conexão é impossibilitada. Isso acontece porque toda a largura de banda da conexão Wi-Fi fica reservada justamente para a conexão ad hoc. É possível navegar pela internet na máquina que compartilha a conexão para as outras, mas não acessar a funcionalidade Wi-Fi para nada além do compartilhamento. J.A. e J.R.