Redes de celular fazem reforço para receber Bento XVI A multidão de fiéis católicos que acompanhará a visita do papa ao Brasil pode até passar por apertos para ver Bento XVI de perto, mas pelo menos não ficarão sem telefone. É o que prometem as operadoras de telefonia celular para todos os lugares por onde a comitiva papal irá passar em sua visita a São Paulo, em março. O reforço também se estenderá a Aparecida, no interior do Estado. A Vivo, por exemplo, já prometeu uma ampliação na capacidade das estações rádio-base, as chamadas ERBs, durante a visita de Bento XVI a Aparecida, com a introdução de novos módulos temporários nas antenas já existentes. "Será um processo similar ao utilizado em eventos como o Réveillon, em que determinados locais têm um pico de usuários", informou a assessoria de comunicação da empresa. "A Vivo já fornece cobertura diferenciada em Aparecida por conta do grande fluxo de pessoas que visita a cidade ao longo do ano. Durante a viagem do Papa no Brasil, estamos ainda triplicando a capacidade de nossas antenas locais a fim de atender a todos os clientes e visitantes com qualidade", diz Paulo Emídio Faria, diretor de rede da operadora para São Paulo e a região Sul. A operadora também deve utilizar estações temporárias, as chamadas ERBs móveis para atender temporariamente a região de fazendas que deve ser visitada por Bento XVI no interior do Estado. Cobertura Já a TIM, empresa de telefonia celular que assumiu a liderança em receita, suplantando a líder anterior Vivo, afirmou que, na visita do papa Bento XVI, irá ampliar a capacidade das torres em Aparecida considerando os dados históricos das datas de maior concentração de fiéis, como nas comemorações de 12 de outubro, dia da padroeira e um dos pontos altos no calendário da cidade, em termos de visitantes, e na Páscoa. Além disso, a empresa também fará reforço de infra-estrutura nas regiões do Campo de Marte e do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O reforço também estará presente na malha celular da Claro. "Já temos cobertura em todas as cidades onde o Papa Bento XVI passará e, devido à alta concentração de pessoas, estamos ampliando nossa capacidade nestas regiões", afirma Francisco de Oliveira, diretor da regional da Claro para o Estado de São Paulo.