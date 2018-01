Redes de comunicação sem fio de Pequim são inseguras As redes de comunicação sem fio (do tipo Wi-Fi) da operadora China Mobile, fornecedora oficial dos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, apresentam grandes lacunas e defeitos tecnológicos que as tornam inseguras, informou a agência oficial "Xinhua". Pequim 2008 serão os primeiros Jogos Olímpicos da história a oferecerem tecnologia sem fio e os jornalistas serão os que mais se beneficiarão dela, mas especialistas dizem que, como está agora, será fácil piratear fotos, vídeos ou crônicas enquanto são transmitidos. A China Mobile, a maior operadora de telefonia do país, está fazendo vários testes nas diferentes redes locais para determinar qual é a mais segura, mas até agora os dados demonstram que a tecnologia sem fio, baseada no padrão 802.11i, é alvo fácil de ataques, segundo Ma Benteng, engenheiro da companhia. Os especialistas indicam que há artigos disponíveis gratuitamente na internet sobre os defeitos tecnológicos da 802.11i, as ferramentas para explorá-los e métodos de decodificação.