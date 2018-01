Redes disponíveis no Brasil REDE | MOODLE SITE | www.moodle.org DETALHES | Gratuita, permite ter perfil, fórum, chat, blog e trocar e armazenar trabalhos. REDE | THINKQUEST SITE | www.thinkquest.org DETALHES | Gratuita, permite perfis, fóruns e conectar-se a alunos do mundo todo REDE | TELEDUC SITE | teleduc.nied.unicamp.br DETALHES | Gratuita e com layout simples, permite perfil, fórum, trocar e guardar arquivo REDE | EDUCAREDE SITE | educarede.org.br DETALHES | Gratuita, permite fórum e blog e propõe projetos entre escolas do País REDE | AMADEUS SITE | amadeus.cin.ufpe.br DETALHES | Gratuita, permite perfil, fórum e acesso móvel REDE | EDUCACIONAL SITE | educacional.com.br DETALHES | Pago, faz projetos entre diferentes escolas