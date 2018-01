Redes sociais mantêm fotos apagadas por usuários, diz pesquisa

Uma pesquisa feita por estudiosos da Universidade de Cambridge, na Grã-Bretanha, indica que sete sites de redes sociais mantêm na internet por até 30 dias as fotos que seus usuários apagaram.

Os pesquisadores colocaram fotos em 16 sites populares - anotando os endereços de rede onde as imagens foram armazenadas - e então apagaram as fotos.

A equipe afirma que conseguiu encontrar as fotos novamente em sites como o Facebook, o MySpace e o Hi5, usando os endereços diretos para as fotos, mesmo depois de elas aparentemente terem sido apagadas até 30 dias antes.

Os pesquisadores afirmam que páginas de compartilhamento de fotos como Flickr ou Picasa, do Google, tiveram um desempenho melhor, e que as fotos foram imediatamente eliminadas do Orkut.

"Isto demonstra como as páginas de redes sociais frequentemente têm uma abordagem preguiçosa à privacidade do usuário, fazendo o que é mais simples em vez de fazer o que é certo", disse Joseph Bonneau, um dos pesquisadores.

Reagindo à pesquisa, um porta-voz do Facebook garantiu que "quando um usuário apaga uma fotografia no Facebook, ela é removida de nossos servidores imediatamente."

"No entanto, URLs para as fotografias podem continuar existindo na Rede de Entrega de Conteúdo (CDN, na sigla em inglês), depois que os usuários apagam as imagens do Facebook, até que algo seja escrito por cima. Isto geralmente ocorre depois de um período curto."

A pesquisa foi publicada no blog Light Blue Touchpaper, dos pesquisadores do Grupo de Segurança do Laboratório de Computação da Universidade de Cambridge. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.