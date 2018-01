Redes sociais são as melhores amigas do setor de telecom

Todos os participantes do Mobile World Congress queriam se tornar os melhores amigos das redes sociais. Da maior fabricante mundial de celulares, a Nokia, à Movidia, uma pequena fabricante irlandesa de chips, todos não falaram de outra coisa que não Facebook, MySpace e Bebo. Mobile World Congress - veja também: Recursos do iPhone surgem nos novos aparelhos dos rivais Panasonic e NEC lançam nove celulares com Linux Sony Ericsson lança celular com câmera de 12 megapixels Samsung lança celular movido a energia solar Indústria de celulares faz acordo para carregador universal A maioria das visitas a essas comunidades online continuam a ser feitas por pessoas sentadas diante de um computador, que contam aos amigos onde estão e como se sentem, trocam opiniões sobre filmes e músicas favoritos ou enviam vídeos. Mas a natureza espontânea e pessoal de boa parte dessa comunicação se presta perfeitamente aos celulares. O presidente da MySpace, controlada pela News Corp., anunciou que o número de pessoas que acessam a rede via celular quadruplicou no ano passado, para 20 milhões, ante um total de 135 milhões de visitantes únicos, e o Facebook registrou salto semelhante. "Esse é realmente o começo do nosso caminho com isso", disse Chris DeWolfe, presidente-executivo do Facebook, à Reuters. O MySpace anunciou na feira acordos com a Nokia e Palm, que adaptarão alguns de seus celulares para incluírem recursos de envio de imagens ao site com o uso de apenas um botão. A empresa confia que a maior parte dos fabricantes de celulares incluirão recursos de acesso ao MySpace no ano que vem. O chamado "celular Facebook" ou Social Mobile, produzido pela INQ, empresa criada pela 3, da Hutchison Whampoa, conquistou o prêmio de celular do ano oferecido pelos organizadores do evento, a GSM Association, e todos os envolvidos se mostraram ansiosos por abocanhar uma parcela do crédito. "A tecnologia de chipsets integrados da Qualcomm e o software BREW permitiram que a INQ compreendesse o potencial das redes sociais móveis", comemorou Enrico Salvatori, o diretor geral de operações da fabricante de chips Qualcomm na Europa. Por trás do entusiasmo está um setor de telecomunicações que enfim conseguiu desenvolver a velocidade de rede, a capacidade e os aparelhos que tornam divertida a antes tediosa e demorada experiência de capturar e exibir imagens e vídeos com aparelhos móveis.