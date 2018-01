Redes sociais testam formatos de publicidade dirigida

Enquanto os investidores apostam no futuro das redes sociais, algumas das grandes empresas do setor devem revelar nesta semana maneiras de encaminhar publicidade ao mais pessoal dos formatos de mídia. O MySpace, maior site de redes sociais, divulga nesta segunda-feira, 5, detalhes de como está criando audiências segmentadas, em sua base mundial de quase 110 milhões de usuários, por meio de um formato que a empresa denomina HyperTargeting. O Facebook, um rival de menor porte que vem crescendo com mais rapidez, deve revelar nesta terça-feira, 6, sua estratégia para distribuir publicidade nas páginas pessoais criadas por mais de 48 milhões de usuários. E a BuzzLogic, uma empresa de capital fechado que cria tecnologia para marketing, está abrindo a teste público seu sistema para combinar publicidade e discussões em blogs e fóruns de internet. A maior parte desses anúncios será feita durante a Ad Tech, uma conferência de marketing e tecnologia que está sendo realizada em Nova York nesta semana, com a participação de dezenas de empresas que exibirão técnicas para transmitir mensagens comerciais a consumidores, os quais hoje dividem seu tempo entre número cada vez maior de veículos de mídia. Mas a discussão sobre quem melhor poderia atingir as audiência online tem mais peso este ano, depois que pesos pesados como a Microsoft e o Google investiram mais de US$ 10 bilhões em aquisições de companhias de publicidade online (no caso deste último ainda à espera de aprovação das autoridades regulatórias). O MySpace anunciou que mais de 50 anunciantes aderiram ao seu programa HyperTargeting, que garimpa informações nas páginas pessoais dos membros da rede social a fim de determinar seus principais interesses e a que espécie de mensagem comercial eles melhor responderiam. "Estamos observando o que os usuários dizem, o que eles fazem e o que eles dizem que fazem", disse Adam Bain, vice-presidente executivo de produtos e tecnologia na Fox Interactive Media, a subsidiária da News Corp., de Rupert Murdoch, que controla diretamente o MySpace.