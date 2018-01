RedeTV! ensina espectador a cancelar assinatura de televisão paga

No programa Superpop da RedeTV! dessa quarta-feira, 29, apresentado por Luciana Gimenez, uma reportagem foi veiculada mostrando a dificuldade para se cancelar a assinatura de uma operadora de televisão paga. O repórter Edie Polo ficou mais de 40 minutos no telefone até conseguir o cancelamento por conta das inúmeras tentativas dos atendentes de fazê-lo desistir da ideia. Assista aqui.

A reportagem veio em um momento em que a RedeTV!, o SBT e a RecordTV decidiram sair da televisão paga. Por conta da Lei da TV Paga, as emissoras de televisão aberta não precisam mais ceder gratuitamente seu sinal digital para as operadoras e agora dependem de negociação para continuar na grade. As três não chegaram a um acordo com Net, Sky e Oi para manter o sinal e retiraram os canais.

Sinal digital. Além disso, na madrugada da quinta-feira, 30, o sinal analógico das emissoras de televisão aberta na cidade São Paulo e em outros 38 municípios do estado foram desligados em favor do sinal digital, mais moderno. Uma pesquisa feita pelo Ibope na última semana constatou que pelo menos 90% dos moradores da região metropolitana de São Paulo já fizeram a conversão em suas residências, mas mesmo assim o processo todo tomou contornos dramáticos.

A cereja do bolo foi quando, exatamente às 23h59, a própria Luciana Gimenez foi ao centro de controle da RedeTV! e apertou o botão que desligou definitivamente o sinal analógico da emissora. Veja o momento na íntegra.