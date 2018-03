Redução da taxa de importação do trigo segue na pauta, diz Camex

"O Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior Camex), em reunião hoje, decidiu que irá avaliar a possibilidade de reduzir a alíquota do Imposto de Importação do trigo, para uma quota específica e por prazo limitado, tendo em vista os efeitos da sazonalidade da safra", afirmou em nota.

O pedido da indústria para redução da tarifa, em um momento de entressafra no Brasil e no Mercosul, em que a oferta fica mais apertada, foi retirado da pauta da reunião desta quinta-feira, afirmou o ministro da Agricultura, Neri Geller, a jornalistas, após sair do encontro.

Segundo Geller, uma decisão sobre redução da tarifa de 10 por cento poderia afetar o plantio de trigo no Brasil, que está em desenvolvimento, pois desencorajaria a continuidade do plantio pelo produtor nacional.

O ministro disse ainda que as projeções indicam um aumento na produção do trigo do Brasil e que há um recuo nos preços do produto.

A safra de 2014 do Brasil foi calculada pela Companhia Nacional de Abastecimento em um recorde de 6,88 milhões de toneladas, aumento de quase 25 por cento ante a temporada passada, com um crescimento de 15 por cento na área e melhores produtividades. Em 2013, a safra foi severamente afetada por geadas no Paraná. A previsão da Conab considera um clima normal para 2014. Mas o ministro acrescentou que o governo continuará observando o comportamento do mercado.

Ele acrescentou que, se necessário, será marcada uma reunião extraordinária da Camex de 10 a 15 dias para retornar à questão.

"A avaliação considerará, entre outros fatores, a variação da oferta, a qualidade do produto ofertado e o seu preço no mercado interno, nos próximos dias", acrescentou a Camex.

(Por Nesto Rabello)