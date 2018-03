Redução na geração hidrelétrica é risco para geradoras em 2014

A baixa pluviosidade no período úmido evitou que os reservatórios das hidrelétricas se recuperassem para um nível considerado confortável para o abastecimento pelo restante do ano. O nível das represas, que já está baixo, tende a cair ainda mais e a entrega dessa energia para cumprir com contratos pode ficar prejudicada, em alguns casos.

O déficit na geração de hidreletricidade foi de 3,7 por cento em janeiro, 1,7 por cento e fevereiro e 5,2 por cento em março, segundo dados do Morgan Stanley.

Analistas do banco consideram que a situação de déficit deve persistir, o que é negativo principalmente para geradoras com portfólio totalmente contratado, sem energia disponível para cobrir déficits. Essas poderão ter que recorrer à energia de curto prazo, a preços muito altos diante da geração termelétrica mais cara acionada, para honrar contratos.

"No nosso caso base, estamos incorporando um déficit médio de 5 por cento para 2014", escreveram analistas liderados por Miguel Rodrigues. O déficit na hidroeletricidade é a diferença entre a energia assegurada alocada para um mês específico e a geração real de energia.

Segundo os analistas, algumas das empresas que poderão ser mais prejudicadas são AES Tietê e Energias do Brasil, que estão altamente contratadas.

Grande parte das hidrelétricas fazem parte do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), que foi concebido para compartilhar os riscos financeiros associados à comercialização de energia pelas usinas hidráulicas acionadas por ordem do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O MRE realoca a energia entre os integrantes, transferindo o excedente daqueles que geraram além de suas garantias físicas para aqueles que geraram abaixo. Mas em momento de déficit na geração de hidreletricidade no balanço total, as hidrelétricas rateiam a despesa pela falta de energia.

A geração menor que a garantia física do sistema é um risco que as geradoras correm, principalmente em momento de poucas chuvas em que o nível dos reservatórios é poupado pelo ONS.

O diretor Comercial da comercializadora Bolt Energias, Rodolfo Salazar, disse que mesmo que o balanço do MRE fique negativo o ano inteiro diante do cenário de estiagem, o impacto em cada empresa vai depender também da distribuição de seus contratos. "Tem que ver como a garantia física dela está sazonalizada para ver a energia alocada em cada mês", disse.

A sazonalização consiste em um mecanismo em que as geradoras distribuem ao longo do ano como vão disponibilizar o lastro de sua geração de energia. É por meio dessa distribuição que elas planejam como lidar com riscos relativos às diferenças de preço no mercado de curto prazo.

RACIONAMENTO INFORMAL

Um racionamento informal de energia, acertado em negociação com consumidores industriais, também seria um cenário ruim para as geradoras de energia, principalmente para aquelas com muitos consumidores nesse segmento. Esse tipo de racionamento não garante que os contratos serão reduzidos na mesma proporção que o consumo, embora a geração hidrelétrica caia.

Um representante das geradoras que atende a indústria disse que, embora o governo federal evite falar em racionar energia, geradores já realizam estudos para avaliar impactos de um racionamento informal e reivindicar que a redução proporcional dos contratos ocorra caso essa medida seja tomada.

(Por Anna Flávia Rochas)