Refém é ferido em rebelião em Fundação Casa de SP Um funcionário foi tomado como refém e agredido durante rebelião na unidade da Fundação Casa, em Sorocaba, no final da noite de segunda-feira, 11. O servidor ficou ferido com cortes na cabeça e hematomas pelo corpo. Socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), ele foi atendido no Hospital Regional e teve alta na madrugada desta terça-feira, 12. Alguns internos também tiveram ferimentos leves quando quebravam mesas e cadeiras do centro socioeducativo Sorocaba IV. Eles foram atendidos na enfermaria da unidade.