Referência ao Corão adia lançamento de LittleBigPlanet

A empresa de entretenimento Sony adiou o lançamento mundial do videogame LittleBigPlanet devido a preocupações de que o jogo possa ofender muçulmanos. Cópias do jogo estão sendo retiradas de lojas ao redor do mundo depois que se descobriu que uma música de fundo contém duas frases tiradas do Corão, o livro sagrado do Islamismo. O lançamento estava previsto para esta semana. A Sony pediu desculpas por qualquer ofensa causada a muçulmanos e afirmou que uma versão modificada do videogame será lançada no mês que vem. A expectativa é de que o jogo de PlayStation 3 se torne um grande sucesso. Segundo o repórter de tecnologia da BBC Rory Cellan-Jones, a presença das duas frases do Corão na música foi identificada por um participante de um fórum de jogos online, que disse que isso poderia ser considerado ofensivo por muçulmanos. Há um ano e meio, a Sony pediu desculpas à Igreja Anglicana porque um jogo violento trazia cenas reproduzindo o interior da Catedral de Manchester. Na ocasião, o videogame não foi retirado das lojas. O LittleBigPlanet, criado pela Media Molecule, foi descrito como um jogo sobre como fazer jogos. O game permite que os usuários modifiquem personagens e cenários e criem as próprias regras do jogo usando os recursos disponíveis no mundo virtual. Tudo isso pode ser compartilhado com outros usuários. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.